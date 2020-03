El lado más solidario del fútbol: donaciones contra el COVID-19

La salida a la pandemia es colectiva, y eso lo han entendido los protagonistas del fútbol. Las medidas no acaban en respetar el aislamiento social, sino que además se concentran en brindar grandes ayudas a los organismos de salud, los cuales se encuentran al límite de sus funcionamientos.

A lo largo de estos días, muchas personalidades han decidido aportar su grano de arena en la batalla contra el coronavirus. La Selección de Alemania donó dos millones y medio de euros, mientras que también se ha creado la plataforma web denominada 'WeKickCorona.com' para conseguir un millón de euros para organizaciones sociales y sanitarias. Esta idea ha sido promovida por Joshua Kimmich y Leon Goretzka.

Por otra parte, el Inter de Milán aportó a la Protección Civil italiana 300.000 mascarillas. Existen jugadores que juegan en la Serie A que han participado económicamente en esta lucha, como es el caso de Federico Bernardeschi con 100.000 euros.

Los seguidores del Nápoles decidieron destinar el dinero de las entradas del partido frente al Barcelona a la investigación del virus, al igual que la afición del Atalanta. Gonzalo Higuaín y la Juventus iniciaron, en el mismo caso, campañas destinadas a los centros sanitarios de Piamonte.

Siguiendo con todos estos movimientos, Daniele De Rossi y Sarah Felberbaum donaron sangre en el hospital San Camillo de Roma y los jugadores del Borussia Mönchengladbach se han hecho una reducción del salario en vistas a la sostenibilidad financiera del club. En total, se ahorra un millón de euros al mes, lo que permite seguir pagando a los empleados sin verse obligado a despedir a nadie.

La FIFA donó diez millones de euros a la Organización Mundial de la Salud y también destaca la campaña más viralizada y conocida en la última semana, patrocinada por Zlatan Ibrahimovic, quien ha llamado a colegas, deportistas en general y ciudadanos para 'patear' al coronavirus. Hasta el momento, el sitio web lleva más de 270.000 euros.

Con la evolución del coronavirus son cada vez más los clubes y personalidades del fútbol que han donado y ayudarán a frenar esta pandemia.

In this dramatic moment for Italy, we created a fundraiser for Humanitas hospitals.I count on the generosity of my colleagues and of those who want to make even a small donation. Let’s together kick the CoronaVirus away and win this match! https://t.co/6o2cvUwEK6 pic.twitter.com/xhwECFFNTA