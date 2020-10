El lado personal de Riqui Puig: cuando cambió el tenis y el golf por el fútbol

España Sub 21 derrotó a Islas Feroe con Riqui Puig sobre el campo. El centrocampista disputó el que era su segundo partido a las órdenes de De la Fuente y este martes afronta el segundo frente a Kazajistán.

Aprovechando su rato libre durante la concentración, el canterano del Barça fue entrevistado por los medios oficiales de la RFEF y mostró su cara más personal. Riqui contó algunas anécdotas y cómo se decidió por jugar al fútbol.

Curiosamente, este deporte no fue su primera elección: "Me gustaba mucho jugar a tenis y a golf, y empecé con ocho años a jugar a tenis. Mi madre me apuntó a tenis y me acuerdo un día que iba perdiendo 6-2, 4-1 y mi padre me dijo '¿qué hacemos aquí si no es lo que nos gusta?".

"Al cabo de dos meses o así me apunté al equipo de alrededor de mi pueblo, el Jabac Terrassa, y a los 14 me llamaron el Barça y el Espanyol", continuó Riqui Puig, que narró cómo le guió su padre en sus primeros pasos.

"Mi padre me dio una charla diciendo que es lo que había. Que habría veces que no iba a jugar ni un minuto, que estaría toda la semana entrenando para el partido, llegaría al partido y me dirían 'hoy no te cambias', y esto para un niño de 12 o 14 años es muy duro", señaló.

Desde su llegada al Barça, su ascenso fue fulgurante: "Va todo tan rápido. Un día te llama el primer equipo para entrenar y dices: '¡Ojo! ¡Que vas a entrenar con tus ídolos! Porque yo soy desde pequeño del Barça y los veía a todos por la tele".

"Fui a la final de Berlín donde estaban Messi, Neymar, Suárez, y yo en la grada viendo la final. Luego estuve también en la final de París, y era como un sueño, estar entrenando con los mejores jugadores del mundo y yo disfrutando en el entreno. Ahí ya empezaba a decir 'a lo mejor me puedo dedicar a ser futbolista", añadió.

Respecto a la Selección, dijo estar encantado: "Es un privilegio defender estos colores. Desde pequeño no pude jugar con la selección y ahora es un orgullo y estoy muy feliz de estar defendiendo estos colores con la Sub 21".

Preguntado por su mejor compañero, no dudó: "Cuando se fue del Barça siempre lo he echado mucho de menos. Se trata de Jordi Mboula. Tengo mucho contacto con él y siempre que viene a Barcelona vamos a cenar y me encantaría coincidir con él en la Selección Sub 21. Ojalá pueda venir y disfrutar de su compañía, porque es uno de mis mejores amigos y me entiendo muy bien con él".