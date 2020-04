El lamento de una ex perla del Barça: "Estoy en mi mejor momento y no tengo equipo"

En el verano de 2010 el Milan fichó, para jugar en el segundo equipo, a una de las promesas de la cantera del Barça de ese momento: Adrià Carmona (Igualada, 1992). Con solo 18 años, la carrera del catalán prometía cotas muy altas en el mundo del fútbol, pero las circunstancias inesperadas de la vida fueron diciendo la suya y tan solo tres años más tarde, y sin haber debutado con el primer equipo del club milanés, fue cedido al Zaragoza, que acababa de descender a Segunda División. En 2014, Carmona quedó libre y el Girona se hizo con sus servicios.

Del Girona se fue al Espanyol B y de allí al Albacete para asentarse en el Lugo en el periodo 2016-2018. Entonces, quiso probar suerte en la India y en el país asiático encontró la continuidad que buscaba, tanto en el Delhi Dynamos como en el Odisha. Pero justo un año después, el verano pasado, decidió regresar a España y una serie de circunstancias le han dejado sin equipo hasta ahora.

Pregunta: ¿Está pasando el confinamiento en Igualada, su ciudad natal?

Respuesta: No, estoy en el Puerto de Santa María. Mi novia es jerezana y cuando decretaron el estado de alarma estaba allí con ella. Así que con una maleta he ido pasando este tiempo.

P: ¿Tiene facilidades para entrenarse estas semanas?

R: Su piso está en una zona de segundas residencias y ahora mismo no hay nadie más en el bloque, así que las zonas comunes las tengo todas para mí.

P: Desde que volvió de la India el verano pasado está sin equipo. ¿Qué ha ocurrido desde entonces?

R: En julio tenía que firmar por el Lugo y entre temas burocráticos y otros asuntos al final no firmamos y me quedé sin equipo. Desde entonces hasta enero estuve entrenando con el Hospitalet de Tercera División para mantenerme en forma porque mi representante es 'Magic' Díaz y él tiene mucha relación con el club. En enero la idea era firmar por algún equipo, pero entre que ya empezaba a asomar la crisis del coronavirus y que no nos pusimos de acuerdo en las condiciones tampoco firmé ningún contrato.

P: Este verano el mercado de fichajes será especial por culpa de la pandemia. ¿Teme que le cueste más encontrar equipo que en condiciones normales?

R: Ahora estoy a la espera de que todo vuelva a reemprenderse otra vez y mientras tanto estoy centrado en estar cada vez más fuerte, no solo físicamente, sino también psicológicamente. Y preparado para lo que venga.

P: ¿Hubo algún momento que fue especialmente complicado desde el punto de vista psicológico?

R: Sobre todo los meses de octubre y noviembre, cuando veía que aún faltaba mucho para que se volviese a abrir el mercado de fichajes y mis compañeros estaban compitiendo. Esta situación fue difícil de gestionar. Es complicado educarte para entrenar solo la mayoría de las veces, sobre todo si estás acostumbrado a hacerlo en equipo y con gente que tiene ganas de entrenar. Llegaba el sábado y el domingo y, a veces, era difícil encontrar la motivación para entrenar solo. Pero para mí esto ya está más o menos chupado, tengo un máster en el asunto. Ahora estoy a tope. El aerobic y los entrenamientos de cardio durante el confinamiento los estoy haciendo con escaleras y hago 10 kilómetros.

P: Solo tiene 28 años y ha vivido un cúmulo de experiencias que no acostumbran a vivir la mayoría de futbolistas en toda una carrera. ¿Le han servido para crecer?

R: Sí, soy un privilegiado por todo lo que he vivido. Han sido aventuras muy enriquecedoras y de todo he aprendido muchísimo. Pero tengo 28 años, considero que estoy en el mejor momento físico de mi carrera y no tengo equipo. En su momento tomé la decisión de descartar la continuidad de la India para regresar a la segunda división española y me quedé sin equipo. Entonces salí de la rueda y cuesta volver a formar parte de ella.

P: ¿Cómo fue la experiencia en el fútbol indio?

R: A mí me encantó. Futbolísticamente descubres que el nivel es bastante más alto de lo que la gente imagina. Los equipos tienen futbolistas extranjeros que han jugado en Primera y Segunda División en ligas importantes. Pero, más allá de lo futbolístico, la India me ha enseñado mucho culturalmente. Desde el punto de vista emocional están mucho más avanzados que nosotros.

P: ¿La forma de ver la vida que tienen allí le ha ayudado a gestionar los malos momentos que le ha traído después el fútbol?

R: Sí, está claro. Las discusiones y los pequeños piques que había en los estadios siempre los creaban los extranjeros. Recuerdo que un conductor me vino y me dijo que ese individuo tenía un problema consigo mismo. Tienen otra visión de las cosas y la experiencia allí me ha hecho verlas de una manera que nunca me había planteado.

P: El otro día en Instagram compartió un artículo periodístico que hablaba sobre la necesidad de ver a los futbolistas como personas, con sus emociones y debilidades.

R: Este mundo es muy materialista y al final el fútbol es lo que mueve más dinero. Nosotros vamos de un sitio a otro porque tenemos una carrera muy corta y tenemos que aprovechar este sistema. Pero algunas veces la parte sentimental se olvida. La gente piensa que siendo jugador de fútbol todo es de color de rosas y no es así.

P: ¿Cree que en su caso particular todo fue demasiado rápido cuando era joven?

R: Creo que el futbolista no se acaba de formar hasta los 23 o los 24 años. En cambio, empujamos para que salgan Messis como churros desde los 17 años. Son circunstancias del fútbol. Yo empecé a destacar muy joven y una cosa llevó a la otra. Si las cosas hubiesen ido de otra forma y, a pesar de empezar joven, los resultados y las lesiones me hubiesen acompañado, ahora seguramente no estaríamos hablando de esta situación. De todo se aprende y estoy muy contento con lo vivido.