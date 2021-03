El lance Giovani-'Piojo' que no concuerda con lo ocurrido en Brasil 2014

La figura de Giovani dos Santos fue duramente atizada por el 'Piojo' Herrera por su facilidad de lesionarse durante su carrera. Además, explicó que, durante un Países Bajos-México en el Mundial de 2014, tuvo que cambiarlo después de una pausa de hidratación por una ampolla en su pie.

Sin embargo, la historia no concuerda si se tira de hemeroteca. En aquella ocasión, el futbolista salió del campo en el minuto 60 y lo hizo por Javier Aquino, mientras que el ex entrenador del América aseguró que fue en el 75', momento en el que fue dicho parón para que ambos conjuntos pudiesen beber agua.

El propio jugador respondió a las críticas recibidas por el 'Piojo'. "Cuando veo que voy a salir me sentía en el mejor momento del partido y no sufría ninguna molestia física. Obviamente estaba molesto, sin duda este tipo de partidos es el que cualquiera quisiera jugar. Si alguien duda de lo que digo, que vea el video de aquel duelo", dijo en redes sociales.

Por su parte, Herrera no quiso echar más leña al fuego y puso fin a la polémica. "No hay necesidad de aclarar nada, yo creo que tenemos una gran relación, sigo teniendo un cariño para él y para mí es un jugador importante, no se necesita hablar y cada uno tiene su manera de expresar. En su escrito no dice nada malo. Él sabe perfectamente que el cambio me lo pide por las circunstancias", concluyó.