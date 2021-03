El Leeds aguanta el tipo y le muestra el camino al Atlético

Ocho victorias, tres empates y nueve porterías a cero, el balance de un Thomas Tuchel en el Chelsea que sigue imbatido. El cuadro 'blue' mantiene su buena dinámica y este sábado alcanzó los puestos de Champions League momentáneamente.

Precisamente, en la máxima competición europea deberán enfrentarse los de Fulham al Atlético de Madrid, que intentará darle la vuelta al electrónico después del 0-1 que cosecharon los ingleses en la ida de los octavos de final. Seguro que los del Cholo Simeone se fijan en el duelo del Ellan Road para intentar clasificarse para la siguiente ronda.

Desde su llegada al banquillo, Tuchel dejó claro que su equipo crecería si lograba no encajar demasiado y, por el momento, sus pupilos están deteniendo la sangría que acostumbraban a padecer con Frank Lampard al mando.

No le resultó sencillo frente al Leeds United, ya que los de Marcelo Bielsa vieron cómo le anulaban un gol a Tyler Roberts durante los primeros minutos y cómo el propio jugardo galés se topaba con la madera al cuarto de hora.

El Chelsea, no obstante, también pudo adelantarse en el electrónico merced a una jugada rocambolesca en la que Diego Llorente estuvo a punto de marcar en propia puerta. El travesaño, para su fortuna, evitó que el 0-1 subiera en el electrónico.

Y aunque los de Tuchel lo intentaron con mayor insistencia durante los segundos 45 minutos de juego, el Leeds logró aguantar el tipo para volver a puntuar después de dos jornadas consecutivas sin hacerlo.

Kay Havertz, Christian Pulisic o Ben Chilwell desperdiciaron claras ocasiones, pero también Mendy salvó con la punta de los dedos un disparo de Raphinha al comienzo el segundo tiempo.

Y, como no podía ser de otra forma, Bielsa también dejó su impronta. En el 79, no le importó señalar al ex valencianista Rodrigo Moreno segundos después de que errase una ocasión, al sustituirle por Klich cuando tan solo llevaba 43 minutos sobre el terreno de juego.

Con todo sobre el campo, con la entrada de Timo Werner en el ataque, los de Tuchel no encontraron la forma de superar a al joven Meslier y sumaron un solo punto que les acerca menos de lo esperado a la tercera plaza. Y también le ofrecieron a Simeone alguna pista sobre lo que puede esperar en Stamford Bridge.