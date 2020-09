El Leeds busca refuerzos en los Países Bajos

Tiene 18 años (hará los 19 en menos de dos meses) y potencial para ser uno de los grandes extremos neerlandeses del mañana. Hablamos de Crysencio Summerville, el futbolista que el Leeds tiene en su radar.

Según el 'Daily mail', el recién ascendido a la Premier se habría interesado por este joven atacante, de apenas 18 años y que milita en el Feyenoord neerlandés.

Internacional Sub 17 y Sub 19 con Países Bajos, este año, si el Leeds no lo impide, va a ser el de su consagración en el Feyenoord. El pasado curso, cedido en el ADO Den Haag, demostró de qué era capaz y ahora llama a las puertas del primer equipo.

Jugó 21 partidos, 17 como titular, en los que anotó dos goles y dio una asistencia. Unas cifras notables, aunque lejos de ser escandalosas, que le podrían valer para dar el salto a la Premier League.