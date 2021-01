El Leeds de Bielsa, eliminado por un Cuarta con una estrella de TV en sus filas

Perder siempre duele, pero perder ante un equipo de Cuarta División duele mucho más. Además, esta derrota alimentará un documental sobre la vuelta a los terrenos de juego de Mark Wright, por lo que ha pasado a ser automáticamente historia de la televisión británica.

El Leeds de Marcelo Bielsa ha caído con estrépito en la cancha del modesto Crawley Town, un equipo de la League Two que ha eliminado a todo un club de Premier League.

Tras un primer tiempo sin goles, en dos minutos los locales se pusieron dos arriba, merced a los tantos de Nick Tsaroulla y Nadesan. Tunniclife sentenció el encuentro en el 70' con la tercera anotación.

El partido no parecía tener más misterio. El Leeds no reaccionaba y el aliciente estaba en saber si jugaría o no Mark Wright. ¿Y quién es Mark Wright? Justa pregunta, pues aunque para muchos sea un completo desconocido, en Reino Unido es una suerte de celebridad.

Estrella de televisión y ex futbolista, Mark protagoniza un documental sobre su frustrada carrera en el fútbol, titulado "La última oportunidad". Cuando era joven (tiene ahora 33 años), jugó en las categorías inferiores de Arsenal, Tottenham y West Ham, pero no logró hacerse hueco en ninguna de ellas.

Terminó por tirar la toalla y redirigir su carrera hacia el mundo de la comunicación y el espectáculo, pero el Crawley Town le tendió la mano y le ofreció la posibilidad de redimirse.

Y lo ha hecho. A sus 33 años ha jugado, por fin, un encuentro de fútbol profesional. Entró en el minuto 90, con el partido decidido y sentenciado, para jugar el alargue de esta eliminatoria de la FA Cup.

Su aportación fue... testimonial, aunque era de esperar. Pero cumplió su sueño, y su documental ahora tiene el final deseado, coronado por el hecho de haber sido en un encuentro ganado, nada menos que contra el Leeds.