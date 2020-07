El Leeds de Bielsa quiere a Cavani: ¡hasta el dueño lo confirmó!

Radrizzani, principal activo del Leeds con sus inversiones, reconoció a 'Il Corriere della Sera' que ya triplica lo que invirtió en su día por el club inglés después del condecorado ascenso de la mano de Marcelo Bielsa.

Un proyecto que sigue avanzando y al que espera que se unan grandes jugadores. Llegó a soñar con Zlatan Ibrahimovic... y ahora lo hace con Edinson Cavani: "Busqué a Zlatan en enero, él fue muy honesto. Entendió que el fútbol inglés quizá no sea ideal para él en este momento de su carrera. En Cavani la idea está ahí, pero no somos los únicos. Queremos que los jugadores jóvenes crezcan, ese es nuestro perfil".

Y, por supuesto, habló de Bielsa: "Es un hombre particular, con reglas estrictas, meticuloso, filósofo, gran conocedor del fútbol. No es fácil trabajar con él. A veces he tenido que chocar porque para mí el club es lo primero, pero es un entrenador extraordinario", relató.

"No sé si se quedará, lo decidiremos la semana que viene. Por ahora, existe la voluntad", desveló Radrizzani, que reconoció haber tanteado a Antonio Conte en el pasado.