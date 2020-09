El Lega quiere a Rubén Pardo de vuelta en España

El Lega quiere que Rubén Pardo vuelva a España y que lo haga para unirse al equipo 'pepinero' y el jugador está de acuerdo pero el Girondins de Burdeos, su propietario, es reacio a ello. 'AS' informa sobre ello y especifica que la operación se daría como cesión con opción de compra obligatoria en caso de ascenso.

No fue hace tanto cuando el jugador viajó a Francia, aunque todavía no ha adquirido protagonismo. Suma tan solo seis encuentros con su equipo actual. Se trata de su primera experiencia en la Ligue 1 y no la está aprovechando al máximo; el cuadro madrileño, aun así, confía en él.

De hecho, la fuente antes mencionada afirma que es el objetivo prioritario de la directiva a pesar de los problemas que está habiendo en las negociaciones. Tiene contrato hasta 2022 y la entidad gala no está muy por la labor de que se vaya aunque sea a préstamo.

Se espera que el Leganés siga insistiendo en los próximos días por él. En caso de que el Girondins de Burdeos persista en su negativa, quizá haya que explorar el mercado de fichajes en búsqueda de otros nombres. De momento, la 'opción Rubén Pardo' es la principal.