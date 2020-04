El Leganés, a la espera de ver qué ocurre con los ERTE de Espanyol y Alavés

El Leganés sigue con atención los ERTE que han presentado Espanyol y Alavés, los dos primeros equipos de Primera en hacer uso de ellos por la crisis del coronavirus.

Según afirma 'AS', la plantilla piensa que el club pepinero contemplará esta vía dependiendo de la decisión de la Administración con el club perico y el babazorro.

El pasado viernes, los jugadores reclamaron una reunión a la directiva tras el primer encuentro, celebrado el 31 de marzo. Pero la cúpula del Leganés fijó el encuentro para el martes.

Así, la plantilla cree que la directiva quiere ganar tiempo para ver qué ocurre en los casos de Espanyol y Alavés, aunque no han planteado los ERTE de la misma forma.

Y es que el Espanyol, que informó del ERTE el pasado 27 de mayo, lo aplicaría sin negociar con los empleados, mientras que el Alavés sí estaría dispuesto a llegar a un acuerdo.

Así, el Lega sigue con atención el caso del club catalán, ya que le llegará antes el ERTE. Si se acepta negociación se necesitan cinco días más para que los trabajadores creen una comisión, por lo que tardará más para el Alavés.

De acuerdo al citado medio, el Leganés no descarta aplicar el ERTE si no se llega a un pacto para los recortes revisando cada caso, por lo que no se decidirá nada antes del día 15.