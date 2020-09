El Leganés, a por un nuevo portero pese a la llegada de Conde

El Leganés informó el pasado viernes del acuerdo alcanzado con el Atlético de Madrid por la llegada en forma de préstamo de Diego Conde. Su incorporación, sin embargo, no descarta el fichaje de un nuevo guardameta, ya que Iván Cuéllar, según informa el diario 'AS', es pretendido por otros clubes a pesar de no tener ninguna oferta sobre la mesa.