El Leganés ahorraría cinco millones con el recorte salarial máximo

El Leganés estima que se ahorraría casi cinco millones de euros si aplica la rebaja salarial máxima que ha propuesto a la plantilla, de un 20% si no se disputa lo que queda de temporada.

Sin embargo, todavía no hay no ha acuerdo entre las partes y existen diferencias por las nóminas de marzo, ya que los futbolistas aún no han cobrado y consideran que deben percibir el 100% del sueldo por ese mes.

Mientras que el Leganés ha solicitado a la plantilla que el recorte sea de un 2,5% si se juega con público y de un 3% si se hace a puerta cerrada, los jugadores han pedido que sea de un 10% si la competición se retoma sin aficionados, lo que significaría entre 2 y 2,5 millones de euros de ahorrro.

Según 'AS', los salarios de los futbolistas no cubren el 100% de la partida para sus salarios, que asciende a 37,133 millones euros según los presupuestos del club. En esa cantidad también se incluyen las amortizaciones de fichajes.

Así, la partida real para sueldos de la plantilla y el cuerpo técnico está aproximadamente en 25 millones de euros.