El Leganés anunció el once... con el que no jugará ante el Valladolid

Si no hubiera estallado la crisis del coronavirus, que ha parado el mundo del fútbol, el Leganés se hubiera tenido que enfrentar al Valladolid en un duelo clave por la permanencia en Primera División.

No ha sido así, pero el Leganés, aun así, ha sacado su once oficial para este sábado. Aunque no sirva para jugar ante el cuadro pucelano, sí valdrá para dar ejemplo a la sociedad española en plena grave situación por el COVID-19.

"Estos son los valientes 'pepineros' que hoy se quedarán en casa para ayudar a la sociedad y al sistema de salud público", señala el club madrileño, acompañando el texto con una imagen de la alineación.

En este caso, Javier Aguirre ha apostado por su ya habitual 5-3-2, con Cuéllar en portería, defensa para Rosales, Awaziem, Siovas, Jonathan Silva y Kevin Rodrigues; en la sala de máquinas estarían Amadou, Óscar y Roque Mesa; mientras que arriba formarían Ruibal y Guido.