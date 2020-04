El Leganés confía en cerrar un acuerdo que esquive al ERTE

Pese a que no había acuerdo en Butarque por los recortes, el Leganés ha seguido negociando con la plantilla para intentar llegar a un punto en común que no cause demasiados estragos a ninguna de las partes.

Pero 'AS' asegura ahora que las negociaciones entre el club y la plantilla habrían dado el fruto esperado con un acuerdo que evite el ERTE, apostando por un recorte de salarios pactado.

El medio mencionado asegura que en el club esperan que se ate un principio de pacto que desactive la vía del expediente temporal de empleo.

De esta forma, las nuevas cifras señalan un recorte del 17,5 al 16% sobre el escenario de una cancelación del torneo y el cobro normal de primas por salvación en el supuesto de que la competición se reanudara.