El Leganés dio las gracias al Atleti por cederle el Wanda

La borrasca Filomena ha dejado patas arriba el mundo del fútbol. Más de un partido ha tenido que moverse de escenario por la nieve.

El Leganés ha agradecido al Atlético de Madrid que le permita jugar en el estadio Wanda Metropolitano la eliminatoria copera que debe medir a los blanquiazules contra el Sevilla al no poder hacerlo en Butarque como consecuencia de la gran nevada que cayó días atrás.

Lo ha hecho a su manera, con el hashtag #GraciasAtleti dentro del cartel online con el que los 'pepineros' suelen anunciar todos los encuentros en los que ejercen como locales. En él, también hace un guiño a los aficionados del Atlético, a quienes se conoce coloquialmente como 'indios'.

Así en imagen aparece 'Súperpepino', la mascota del club, con un tocado de plumas en la cabeza y un arco en su mano izquierda. Junto a ella, el siguiente texto: "A ver, a nosotros se nos da bien hacer el indio".