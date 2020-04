El Leganés perderá 16 millones de euros si se cancela la Liga

El Leganés afronta una dura situación si no se juegan más partidos de Liga. 'AS' afirma que el total de dinero perdido sería de 16 millones de euros. La mayoría provendría de los derechos televisivo que el club no ingresaría de cara a los compromisos pendientes (once).

Estos ascenderían a un total de 13,2 millones. Los complementarían hasta llegar a los 16 la ausencia de patrocinadores (1,6), la compensación a los abonados (600.000 euros), que no se vendan más entradas (240.000 euros), la devolución de las cuotas del fútbol base (125.000 euros) y otros conceptos (300.000).

La fuente antes mencionada añade que la entidad tiene una deuda de 10,46 millones de euros de fichajes aplazados. También ha de abonársele 13 de cuando vendieron a En-Nesyri al Sevilla, conque, con el tiempo, este agujero se acabará tapando solo.

Estas cifras se han puesto sobre la mesa en la reunión de la directiva con los capitanes. El objetivo es que la plantilla se baje un 20% el sueldo, pero los futbolistas prefieren que esta cifra sea del 10%. Todavía no hay acuerdo y las negociaciones siguen dándose.