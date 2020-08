El Leganés se acordó de Aguirre en la presentación de Martí

Txema Indias, director deportivo del Leganés, quiso mostrar su agradecimiento público al técnico mexicano Javier Aguirre por su trabajo al frente del equipo y pese a que este no pudo sellar el objetivo de la salvación antes de su salida.

"No me quiero olvidar de Javier Aguirre y su cuerpo técnico. Hasta ahora no he tenido la oportunidad de agradecerles en público que nos tuvieran hasta el último segundo con esa ilusión de soñar con la salvación. No pudo ser, pero eso no quiere decir que no hayan podido hacer un gran trabajo. Agradecimiento grande de todo el club", dijo durante la presentación de José Luis Martí como nuevo entrenador.

Asimismo hizo un llamamiento para pensar en el futuro: "Hay que pasar ahora página. Son experiencias. Sabemos los errores que hemos cometido, que habrán sido muchos para descender a Segunda División. No nos queremos esconder tras arbitrajes, VAR, ni nada de eso. Es verdad que en el fútbol y la vida no hay tiempo para lamentaciones. Hay que mirar adelante".

Este marte fue presentado como nuevo técnico del Leganés José Luis Martí. El entrenador llega con ambición para intentar llevar de nuevo al cuadro 'pepinero' a Primera División.