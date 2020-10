El Leganés vence en Las Gaunas pese a Yari

El Leganés se sobrepuso en Las Gaunas a las dos derrotas consecutivas frente a Castellón y Girona con un triunfo frente al Logroñés. Justito y sin excederse, pero los tres puntos se marcharon al tanteo de los 'pepineros'. Los de Sergio Rodríguez, en cambio, suman la tercera derrota del curso.

Los blanquirrojos pudieron rasgar un punto en el tramo final del mismo modo que pudieron adelantarse en el electrónico durante el primer tramo del choque, pero les faltó chispa en la zona de tres cuartos. Tampoco estuvo nada mal la retaguardia, aunque al final fue la calidad individual la que desequilibró el electrónico a favor de los de Pep Lluís Martí.

Y además de personal, a balón parado, la principal -y casi única- arma ofensiva de los de Butarque. Gaku Shibasaki se encargó de mandar caramelos al área local, pero la falta de puntería de sus compañeros de vestuario y un Yari de diez evitaron que el resultado fuese más abultado.

El guardameta ucraniano sustituyó en la alineación titular a Rubén Miño en el último momento y se convirtió en el mejor del Logroñés. Ni siquiera se había cumplido el minuto cinco de partido y el portero ya evitó el primero de Borja Bastón. Y a la media hora, tras un nuevo envío de Shibasaki, sacó una mano con la que volvió a mantener el resultado.

Lo que no pudo detener fue el lanzamiento de Bastón desde los once metros. Iglesias Villanueva revisó en el VAR una mano dentro del área local y señaló el punto de penalti. El delantero del Lega disparó por el centro y yari se volcó hacia la derecha. No obstante, se quedó a centímetros de detener el disparo con el pie.

Los de Martí marcaron el ritmo del encuentro después del paso por los vestuarios y, aunque apenas lograron volver a generar peligro sobre la portería rival, mantuvieron a raya al combinado blanquirrojo, que solo comenzó a soltarse durante los últimos minutos, cuando el cansancio comienza a ser decisivo.

Pero ni con esas consiguió el Logroñés el tanto del empate. Siddiki la tuvo en los últimos compases, pero Kenneth Omeruo, bajo los palos, lo evitó. Volvió a vencer el Leganés en LaLiga SmartBank, que propició la primera derrota de los de Sergio Rodríguez en Las Gaunas esta temporada.