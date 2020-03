El Levante duda sobre la renovación de Bruno

Bruno no está logrando ser un jugador de mucha importancia en el Levante. Esto podría implicar que su contrato, que finaliza esta temporada, no se renovara. Es lo que afirma el diario 'AS' que está rondando la cabeza de la directiva de la entidad.

Pero todavía no está decidido. Puede que el futbolista haga cambiar de opinión a los responsables si aumenta su rendimiento en lo que queda de curso. Será clave cómo afronte la recta final del campeonato, pues el club tiene en mente incorporar a algún efectivo de más calidad.

Hay brotes verdes. En las últimas tres jornadas antes de que se suspendiera la Liga, salió como titular ante Granada, Eibar y Real Madrid. Si Paco López confió en él para estos encuentros, tan importantes, puede que le dé más oportunidades en el resto de los compromisos.

En caso de que no haya suerte y tenga que cambiar de destino, la fuente antes mencionada apunta a la MLS como la principal posibilidad. Ello se debe a que, en los últimos meses, el jugador ha estado dando clases de inglés para aclimatarse a su posible viaje.