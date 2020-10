El Levante tasa a Campaña: "No lo venderíamos al Atleti por menos de 30 'kilos"

En el Atlético de Madrid tienen un plazo para fichar a un sustituto para Thomas, ya que rescindió su contrato de forma unilateral el último día del mercado. Y los 'colchoneros' han pensado en Campaña.

Sin embargo, no han hecho aún una oferta en firme por él. En el Ciutat de València niegan haber tenido noticias del Atlético por su futbolista.

Si el Atlético realmente quisiera a Campaña, dijo Quico Catalán, presidente 'granota', el club se sentaría a hablar con la entidad rojiblanca. "Si viene el Atlético ahora me sentaría a negociar, pero nunca lo vendería por menos de 30 millones", dijo a 'Radio Marca'.

Campaña ya se dejó querer por el Atlético. "Si te llaman, te lo tienes que pensar", apuntó el futbolista recientemente.

Quico Catalán entiende perfectamente al centrocampista. "Veo natural que quiera crecer, me lo ha dicho cara a cara en mi despacho. No me importa que diga públicamente que sus ganas de salir. Es lógico que quiera jugar la Champions y pelear por títulos. Como todo está hablado, no hay problema", expresó.

Por si había alguna duda, el Atlético ya sabe el precio de Campaña por boca del presidente del Levante. El club 'granota' está dispuesto a dejarle ir previo pago de 30 millones de euros.