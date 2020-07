El Bayer Leverkusen gana puntos con Reinier gracias a Europa

El Real Madrid sabe que Reinier es una inversión de futuro. El ex futbolista de Flamengo no tiene a día de hoy sitio en la primera plantilla, por lo que el club ya sabe que la mejor alternativa es que pueda sumar minutos en un nuevo destino... pero no cualquiera.

Tal y como cuenta 'Goal', el Madrid ve con buenos ojos la cesión de Reinier al Bayer Leverkusen, un equipo que siempre da oportunidades a los más jóvenes y que, además, jugará competición europea la próxima temporada.

A sus 18 años y sin la nacionalidad -el Madrid ya cumple el cupo de extracomunitarios con Militao, Vinicius y Rodrygo-, el propio Reinier sabe que tendrá que salir al finalizar la campaña.

Será un salto importante en su carrera, vaya al Bayer Leverkusen o al Valladolid, otro de los equipos interesados, en el proceso de triunfar en el conjunto blanco.

Lo cierto es que tiene tiempo para conseguirlo: mantiene su contrato con el cuadro 'merengue' hasta 2026. Zidane sabe que con él hay que tener paciencia y quiere optar por la misma vía que con otros futbolistas años atrás.

De hecho, Dani Carvajal tomó el mismo camino en sus inicios. Pasó dos años a préstamo en el Leverkusen hasta que maduró como futbolista y afrontó la prueba del Real Madrid.