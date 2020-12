El líder se examina en el Reale Arena

Esta jornada prenavideña, el Atlético hace las maletas y pone rumbo al norte. En el Reale Arena le espera la Real Sociedad de Imanol, un rival que está haciendo muy bien las cosas.

Un desafío de líder, sin duda, para el bloque de Diego Simeone, en alerta ante un compromiso de indiscutible envergadura, por mucho que el equipo donostiarra sólo haya sumado tres de los últimos 12 puntos disputados o encadene cinco jornadas sin ganar, porque está a tres puntos de la cima del Atlético, aunque con tres duelos más.

Y puede recuperar a Mikel Oyarzabal. La vuelta del internacional, al que Imanol Alguacil ha reservado en los últimos partidos para recuperarlo totalmente de un problema muscular, paliaría los problemas mostrados en un ataque que todavía mejoraría más si David Silva, que es duda, puede entrar en convocatoria. El belga Adnan Januzaj será la baja más notable si vuelve el canario.

Un rival que "no es fácil controlar, porque llegan con mucha frecuencia en zona de gol y por las bandas", alerta Diego Simeone, que ha sufrido ya las visitas al Reale Arena, donde sus precedentes son una seria advertencia para el conjunto rojiblanco y su técnico, que cayó el pasado curso por 2-0, justo cuando iba líder en la cuarta cita. También perdió en 2017-18, con un sonoro 3-0; en 2016-17 (2-0) y en 2014-15 (2-1). En cambio, en ese tramo de seis cursos ganó dos veces, las dos por 0-2, en 2015-16 y 2018-19.

En total, el Atlético de Simeone ha perdido en cinco ocasiones con la Real Sociedad en la Liga. El balance es favorable contra él, porque se completa con once triunfos y dos empates, pero tan cierto como que lo ganó más en los primeros años de la era del técnico que en los más recientes o que sólo ha sido derrotado más por el Barcelona (11) y por el Real Madrid (7) que por los blanquiazules.

Ante él pone en juego el Atlético el liderato de la tabla, con el Real Madrid a su altura en puntos, pero no en partidos -el conjunto blanco ha jugado dos más-; con la Real Sociedad a tres puntos con tres encuentros más; con el Villarreal a cinco con dos choques más o con el Barcelona a ocho con un duelo más jugado que los rojiblancos.

El presente lo marca todo. En ello incide Simeone, que sabe que ni las ocho victorias en las últimas nueve jornadas ni las únicas tres derrotas en sus últimos 40 encuentros oficiales ni los siete goles de Luis Suárez hasta ahora en el torneo garantizan nada de nada y que todo se mide por lo que sucede en cada momento de Liga.

Resolutivo hasta ahora, salvo la excepción del 2-0 contra el Real Madrid, la visita al Reale Arena no es un examen de tres puntos sin más. Es uno de los más exigentes de la Liga, que comprobará si la derrota del derbi fue sólo un accidente o mucho más que eso; si la tendencia triunfadora anterior como visitante sigue sostenida o decae como lo hizo en cursos recientes y si es el aspirante -o favorito- tan ambicioso que aparenta para ganar el campeonato.

Sin José María Giménez ni Héctor Herrera, por sendas lesiones musculares y fuera de competición por sexto y tercer encuentro consecutivo, respectivamente, además de Ivo Grbic, con Covid-19, Simeone tiene al resto de efectivos disponibles para armar el once, incluido Joao Félix, después de la contusión costal ante el Elche.

La duda es si jugará de inicio o avanzado el partido. También si Saúl repetirá suplencia por tercera jornada. Sí está claro que el técnico "todavía no" juntará en el once a Joao, Diego Costa y Luis Suárez. "No los veo para empezar, pero sí podemos terminar con ellos", explicó. Suárez apunta a titular. También Felipe Monteiro y Ángel Correa. Diego Costa empezará en el banquillo.

Enfrente, en contraste, la Real Sociedad lleva ocho encuentros sin ganar entre todas las competiciones y ha sumado dos derrotas en la última semana, resultados que han hecho aflorar dudas sobre la amplitud de su plantilla.

El equipo donostiarra seguramente no se guardará nada en el banquillo tras varias semanas de rotaciones e Imanol Alguacil apostará probablemente por los jugadores más habituales, aunque las fuerzas lleguen justas a este final de año.

La principal duda vuelve a estar en la referencia de ataque, Willian José e Isak se han alternado en el puesto con diferentes sensaciones y parece que ahora le tocará el turno a un atacante brasileño que rinde especialmente bien cuándo juega en Anoeta, aunque no haya público con el que celebrar sus goles.

- Alineaciones probables:

Real Sociedad: Remiro: Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, Monreal; Merino, Guevara, Zubimendi; Oyarzabal, Willian José y Portu.

Atlético de Madrid: Oblak; Trippier, Savic, Felipe, Hermoso; Correa, Llorente, Koke, Carrasco; Joao Félix o Saúl y Luis Suárez.

Árbitro: Cuadra Fernández (C. Balear).

Estadio: Reale Arena.

Hora: 19.45.