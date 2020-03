El Liverpool de leyendas ya ha fichado a Fernando Torres

Los españoles Fernando Torres, Luis García y José Enrique formarán parte de la plantilla de leyendas del Liverpool que se enfrentará en un encuentro benéfico, en favor de la fundación del club 'red', a las leyendas del Barcelona el próximo 28 de marzo en el estadio de Anfield.

Según ha informado el propio club inglés a través de un comunicado en su página web, el partido de leyendas buscará recaudar fondos para la Fundación Liverpool FC mediante una subasta que incluirá experiencias como un encuentro y saludo con Luis García, español que levantó la Copa de Europa en la temporada 2004-05, además de entradas VIP a ras de campo y con llegada al estadio junto al equipo para dos personas.

Las entradas para el evento benéfico ya se han agotado, aunque el club inglés ha habilitado un portal en el que podrán ser incluidas más en caso de que los socios las rechacen.

La cita contará con la presencia de leyendas de ambos clubes. Por parte del Liverpool, destaca el regreso de Peter Crouch por primera vez a la que fue su casa, junto a la presencia de los españoles Fernando Torres, Luis García y José Enrique. Otros como el ex capitán del club Jamie Carragher, el finlandés Sami Hyypia o los ex madridistas Steve Mcmanaman y Jerzy Dudek no han querido perderse la oportunidad de volver a vestirse de corto por una buena causa.

El Barcelona, por su parte, también presentará un plantel con figuras ilustres como las de los holandeses Patrick Kluivert y Edgar Davids, el brasileño Juliano Belletti o el argentino Javier Saviola.

El escocés Kenny Dalglish y el galés Ian Rush, junto al irlandés John Aldridge, serán los encargados de dar las indicaciones técnicas a las leyendas del Liverpool, que quieren mantenerse invictas en Anfield.