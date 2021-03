"¿El Liverpool, en crisis? Nosotros estuvimos al borde del precipicio y seguimos aquí"

Entre la agitación por eliminar al Atalanta y conocer que el Liverpool será su rival en cuartos de la Champions League, el Real Madrid vuelve a LaLiga para medirse al Celta de Vigo. Un partido que Zinedine Zidane analizó en rueda de prensa junto al resto de la actualidad blanca.

"No podemos olvidar lo que hemos estado haciendo, tenemos un partido difícil en Vigo contra un equipo muy bueno, que sabe jugar muy bien al fútbol. Tenemos que seguir y jugar bien al fútbol nosotros también", arrancó el francés.

Cuestionado por ese sorteo de la Champions League, se limitó al Celta. "Solo pienso en el partido de mañana (por el sábado) y no voy a decir nada más", indicó de primeras Zidane, al que hubo que sonsacarle.

"Me puedes preguntar lo que quieras y yo también responderé lo que quiera. Pero sabemos de la dificultad de ese partido. A este nivel, todos son muy buenos y será un partido muy exigente. Conocemos al Liverpool, físicamente pedirá muchas cosas, pero de momento eso es para después de las selecciones y ahora nos concentramos únicamente en el partido contra el Celta", espetó finalmente.

"No puedo decir que sea un buen o mal sorteo porque las cosas cambian. Mira al Liverpool, que puede haber pasado una mala racha pero puede recuperarse. Nosotros hemos estado al borde del precipicio, decíamos que 'qué pasa, qué pasa', y seguimos aquí. Va a ser un buen partido y muy complicado", añadió cuando se le preguntó en francés.

Zidane ha pasado de las críticas y estar cuestionado a avanzar en la Champions: "El fútbol es lo que es. Yo ya sabía cómo eran las cosas cuando jugaba y también entrenando a este gran club. Disfruto el día a día, lo que se dice... A mí no me va a cambiar nada. Tengo que disfrutar, porque esto algún día se acabará".

Ferland Mendy está siendo una de las sorpresas por sus nuevos roles en el equipo: "No hemos cambiado nada con Ferland, es alguien que puede hacer muchas cosas en el campo. Para mí, un jugador no debe tener solo una función. Tiene que hacer algunas cosas defensivamente, pero también en lo ofensivo, y es uno de los que nos pueden aportar".

Liverpool, 'Clásico', Liverpool. Será una semana frenética: "Siempre es lo mismo. Marzo, abril... Cuando empieza la Champions te lo estás jugando todo. No me fío en esas cosas, sino en el día a día. Eso es lo que nos anima. El resto es filosofía, hablar de muchas cosas... Solo queremos seguir trabajando. Estamos vivos en las dos competiciones y prepararnos cada día para estar bien. Es lo único que nos anima".

Una de las dudas con la Champions está en el posible desplazamiento a una sede neutra ante las restricciones para viajeros de Reino Unido: "No sabemos lo que pasará después del 31 de marzo. Jugaremos donde nos digan. Preferimos jugar en Valdebebas, pero ya veremos".

El Madrid es el único español en cuartos. ¿Se ha bajado el nivel?: "Esto es una coincidencia. Los equipos españoles son todos muy buenos y estarán ahí, como siempre".

El compromiso de los veteranos como Modric o Ramos: "Lo que veo es la pasión que tienen de siempre hacer más, de demostrar que son los mejores. Nos centramos en los partidos, pero yo les veo en el día a día. Tienen un ambiente de trabajo muy bueno y disfruto de ver el entrenamiento que hacen cada día".

A Zidane se le recordó cuando decía que no sabría si él vería a Eden Hazard al 100% estando en el banquillo, que si eso significaba un adiós a final de temporada:"¿Y qué? Yo no miro más allá de lo que estoy haciendo ahora. Yo no planifico nada. Puedes firmar diez años con el Madrid y mañana estar fuera, y al revés, firmas un año y estás toda la vida. Vivo al día a día y el resto son decisiones sobre las que no puedo decir nada".

Y ahondó en la situación del belga: "Lo que queremos es que Eden se recupere bien y totalmente. No va a pasar por el quirófano, así que tendremos un plan distinto. Lo que quiero como entrenador, y él como jugador, es que vuelva bien y totalmente recuperado".