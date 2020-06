"El Liverpool es puro tiki-taka con un toque de Klopp"

El Liverpool se convirtió en el campeón de la Premier League 2019-20 tras la derrota del Manchester City. El embajador de 'Betfair' y ex jugador del Manchester United Dimitar Berbatov se mostró sorprendido ante el dominio de los 'reds'.

"Nunca pensé que el Liverpool pudiera volver a dominar tanto. Cuando yo jugaba con el United, pensábamos que la trayectoria brillante de nuestro club duraría para siempre… pero ahora resulta que el Liverpool vuelve a estar peligrosamente cerca del récord del United", aseveró.

Además, le pidió más intensidad a los 'red devils': "Los jugadores actuales tienen que hacer todo lo que esté en su mano para evitar que el Liverpool siga creciendo, porque después de ganar la Premier, el Liverpool irá con ambición para seguir derribando a sus rivales".

"Como se dejen empatar por el Liverpool en número de títulos de la Premier, entonces vamos a tener un problema. Tienen que dejarse la piel, tienen que subir la intensidad. No pueden quitarnos del pedestal que tardamos tanto tiempo en conseguir y que ahora consideramos nuestro", agregó.

Además, en declaraciones en 'Betfair', elogió a los de Anfield: "Me recuerda al Barcelona, cuando hacía esa altísima presión y en cuanto te robaban la pelota… ¡bang! Es puro tiki-taka con un pequeño toque de Klopp".

"No es culpa del Liverpool que sus rivales no les hayan retado como es debido. Han hecho un fútbol espectacular", concluyó el ex jugador del Manchester United.