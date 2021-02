"El Liverpool lleva con los mismos jugadores desde 2018, están agotados"

La dura derrota del Liverpool a manos del Manchester City ha sido una catarsis de la que los 'reds' esperan salir más fuertes. En Anfield es momento de reflexión y Jamie Carragher, histórico central del club y comentarista de 'Sky Sports', hizo un aplaudido análisis sobre los problemas del equipo.

Para el ingés, todo es una cuestión de desgaste físico y mental de un grupo que apenas ha cambiado. "Puede que el Liverpool esté pediendo algo de intensidad y que esté agotado físicamente. Pero no es algo de ahora, es que este equipo es muy similar al de la final de la Champions de 2018", explicó.

"La defensa es la misma, con Van Dijk cuando estaba sano. Lovren se fue, pero Matip habría estado en aquella final si hubiera podido y Joe Gomez estaba en el club", arrancó en su repaso Carragher, que citó uno por uno a los que participaron en aquella final perdida contra el Real Madrid.

"Los dos del centro del campo siguen siendo Wijnaldum y Henderson, y James Milner ha estado en los últimos cuatro o cinco partidos. En esa zona solo llegó un jugador, Fabinho, pero únicamente uno. Y luego tienes a los tres de arriba, Salah, Firmino y Mané. Sigue siendo el mismo equipo de los últimos tres años", continuó.

Defiende a los jugadores, pero entiende que se necesitan cambios: "Cuando miras al porcentaje de minutos jugados en Premier League desde agosto de 2018, ves siempre al mismo equipo que por supuesto ha rendido tremendamente bien y ha dejado momentos increíbles y títulos para este club. Por eso me es difícil ser crítico con lo que veo".

"La gente dice que Klopp no rota, pero es que el Liverpool no ha tenido la profundidad de plantilla de otros clubes. Si hubiera rotado, no habría ganado los trofeos que ha conseguido en los últimos dos o tres años", insistió.

"Esta no es una cuestión de actitud. No creo que sea un equipo que diga 'hemos ganado la Liga, lo hemos hecho'. Simplemente es que no han parado en tres años, pero digo que necesitan un poco de ayuda", agregó Jamie Carragher.

Por último, dio algunas claves para intentar refrescar el equipo: "Necesitan a un central, veremos si Ozan Kabak ha sido la decisión correcta, necesitan a alguien que reemplace a Wijnaldum y a otro más para la delantera".

"Ya no hablo de jugadores para el banquillo. Me refiero a jugadores que vengan al equipo para entrar en el once como Matip, Wijnaldum, Mané, Salah, Van Dijk o Alisson. Eso es lo que el Liverpool necesita", concluyó.