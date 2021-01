"El Liverpool me echa más de menos a mí que yo a ellos..."

Joe Gómez y Virgil Van Dijk están en la enfermería del Liverpool. La situación está siendo difícil de manejar para Klopp a la hora de elaborar un once.

A Lovren, central del Zenit y ex jugador 'red', le preguntaron si echaba de menos el Liverpool ahora que lleva ya un tiempo en el Zenit ruso. Dejó claro que no: "No me arrepiento de irme, para nada. Mi decisión fue firme: me fui sin mirar atrás", señaló al rotativo ruso 'Sport Express'.

En cambio, cree Lovren que puede que el club sí se esté acordando bastante de él. "Considero que el Liverpool me extraña más de lo que yo les extraño a ellos", dijo.

Es más, afirma que Klopp así se lo ha hecho saber. "Me escribió, nos comunicamos. Me dijo: 'Te echamos de menos'. Hablé con Jürgen después de irme, pero no daré más detalles. Solo dijo cosas buenas y le deseo suerte", prosiguió.

Lovren lamentó lo poco que jugó en su última temporada como 'red', pero prefirió dejarlo en el pasado: "Me molestó no tener minutos apenas, pero ahora todo es diferente en el Zenit".