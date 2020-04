"El Liverpool obligó a Fowler a devolver un Ferrari porque provocaba"

Rescata el diario 'AS' una curiosa anécdota que Michael Robinson, que falleció este martes a los 61 años, comentó sobre su etapa como jugador del Liverpool. Pese a que tan solo jugó en Anfield en la temporada 83-84, el inglés tenía mucho que contar sobre el club.

"Sir John Smith, el presidente, me preguntó cuánto dinero quería ganar cuando me ficharon. Se me ocurrió decirle que estaba equivocado, que si le parecían bien 100 libras a la semana como cuota yo pagaría por jugar en el Liverpool. Se echó a reír y me dijo: 'Nosotros no fichamos futbolistas, Michael, fichamos personas que juegan al fútbol", recordó Robinson en la historia rescatada por el medio español.

Además, explicó al detalle lo que le sucedió a Robbie Fowler en el conjunto 'red' cuando decidió comprarse un Ferrari: "Con Fowler hubo un momento de gran tensión: se compró un Ferrari amarillo y el club le obligó a devolverlo".

"Le dijeron que era una provocación y una falta de respeto a la gente, un jugador del Liverpool no podía andar por ahí con un Ferrari. Acabas entendiendo que dependes de la gente, que nosotros ganamos el dinero fácil", añadió.

Robinson terminó convirtiéndose en uno de los mejores narradores de fútbol de la historia de España, donde tuvo tiempo de desvelar más secretos del Liverpool, como uno de los curiosos trabajos que tenían los canteranos.

"Se dedicaban, entre otras cosas, a cuidar de nuestras botas. Tanto, que cuando las botas eran nuevas, se las ponían primero para darles forma; ¡las ampollas se les formaban a ellos, no a nosotros!", recordó el grandioso Robinson.