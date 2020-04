El Liverpool recapacita y descarta el ERTE

El presidente ejecutivo del Liverpool, Peter Moore, y sus propietarios, Fenway Sports Group, emitieron un comunicado sobre la solicitud de ERTE anunciada por el club hace tan solo unos días.

Finalmente, el conjunto 'red' anunció que no prescindirá de forma temporal de su personal no deportivo, después de las críticas recibidas tanto de ex jugadores como de aficionados, ya que se trata del actual campeón de Europa y el séptimo club más rico del mundo.

El comunicado fue compartido por el propio Peter Moore en su cuenta oficial de Twitter y publicado en la web oficial del conjunto inglés, además de en sus canales oficiales.

Peter Moore se dirige a la afición con una carta abierta en la que habla de la situación actual del país y el club debido a la crisis del coronavirus. Más adelante, el presidente ejecutivo comenta: "Creemos que llegamos a una conclusión equivocada la semana pasada al anunciar que teníamos la intención de presentar una solicitud de ERTE debido a la suspensión del calendario de fútbol de la Premier League, y realmente lo sentimos".

"Nuestras intenciones fueron, y aún lo son, para garantizar que toda la fuerza laboral reciba la mayor protección posible contra la redundancia y/o pérdida de ganancias durante este período sin precedentes", añade.

"Por lo tanto, estamos comprometidos a encontrar formas alternativas de operar mientras no se jueguen partidos de fútbol que garanticen que no estamos solicitando el plan de ayuda gubernamental. Nos gustaría agradecer al gran ejército de personal y trabajadores ocasionales que trabajan incansablemente para garantizar que Liverpool sea un club que opere con los más altos estándares", prosigue.

Y añade: "Hemos consultado con una variedad de partes interesadas clave como parte de un proceso dirigido a lograr el mejor resultado posible para todos los involucrados. Se consideraron una variedad de escenarios posibles. Como resultado directo de esta extensa consulta y de nuestras propias deliberaciones internas en varios niveles en todo el club, hemos optado por encontrar medios alternativos".