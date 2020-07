El Liverpool renueva a Curtis Jones hasta 2025

El futbolista formado en las categorías inferiores del Liverpool Curtis Jones es una de las grandes promesas del fútbol inglés. Con solo 19 años ha provocado incluso el interés de varios de los mejores equipos de Europa.

La entidad de Anfield es consciente de que el canterano puede convertirse en una de las grandes estrellas del mundo en un futuro y, por ello, ha decidido darle una gran dosis de confianza.

Como anunció este sábado el club a través de un comunicado oficial, Curtis Jones estampó su firma en un nuevo contrato que le vincula con el Liverpool hasta 2025. Se intuye que el acuerdo incluye una mejora de las condiciones, ya que el anterior acuerdo del futbolista finalizaba en 2024.

El polivalente futbolista ha conseguido participar en nueve encuentros con el primer equipo 'red', con dos goles en su haber. Además, es uno de los nominados al Golden Boy 2020.

@curtisjr_10 has signed a new long-term contract with the Redspic.twitter.com/fq76GWH0qf