El Liverpool también irá a por Ferran Torres

El Valencia se ha metido en un lío con la renovación de Ferran Torres. El jugador de 20 años termina contrato con el club en junio de 2021 y las negociaciones para su renovación se encuentran estacandas.

La joven promesa 'che' pretende convertirse en uno de los mejores pagados de la plantilla y algunas personalidades de la entidad de Mestalla, como el ex vicepresidente Fernando Gómez, comenzaron a sugerir nuevas fórmulas para la extensión de su contrato.

Mientras tanto, el Barcelona se postuló como el gran favorito para albergar a Ferran Torres en un futuro, aunque la Juventus también mostró interés en su contratación.

No son los únicos, ya que dice'Mirror' que el Liverpool habría sido el último en preguntar por el futbolista valenciano. En Inglaterra le han presentado como 'another Torres', en referencia a los años dorados que vivió el ex futbolista del Liverpool Fernando Torres.

No obstante, el medio citado anteriormente apunta a que su incoporación a la plantilla 'red' se antoja complicada, ya que deberá pujar con otros equipos con un gran poder económico, como la Juventus y el Barcelona, y el Valencia, en caso de que saliera de la plantilla, pretende sacar una buena tajada de la operación.