El Liverpool también quiere al 'nuevo Alphonso Davies' portugués

Nuno Mendes está llamando la atención de todos los grandes equipos del continente. El lateral del Sporting de Portugal, de 18 años, ahora es pretendido también por el Liverpool.

Pese a su juventud, Nuno Mendes no solo se ha ganado un sitio en el once de Rúben Amorim, sino que también es ya habitual en las concentraciónes de la Selección Sub 21 con Portugal.

'A Bola' informó de que el Liverpool ha sido el último de los grandes conjuntos de Europa que han preguntado al Sporting de Portugal por la situación de un futbolista que acaba contrato en 2025.

El conjunto luso está trabajando en una ampliación de contrato, y es que la cláusula de 45 millones de euros que tiene es demasiado jugosa para algunos de los grandes presupuestos del continente.

La presencia del Liverpool ha trastocado la negociación del Sporting de Portugal con Nuno Mendes, pues ahora el jugador quiere esperar para ver cuál va a ser us futuro.