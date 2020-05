El Liverpool tira la toalla por Werner y deja vía libre al Inter

Apostando al máximo por Timo Werner lleva desde hace meses el Liverpool, que no cesa en sus intentos de convencer al cotizado jugador del RB Leipzig de que acepte la oferta del conjunto inglés de cara al próximo curso.

De hecho, la prensa asegura que Klopp está tentando a Werner por videollamada para convencerlo de que abandone el conjunto alemán y empiece una nueva aventura en la Premier League.

Pero en las últimas horas la historia podría haber cambiado por completo. 'Daily Mirror' asegura que los de Anfield Road no tienen intenciones de pagar los casi 56 millones de euros que exigen los alemanes por su traspaso, ya que no ofrecerán más de 34 'kilos'.

Una rebaja que el RB Leipzig no está dispuesto a aceptar, tal y como recalcó el CEO del conjunto de la Bundesliga, Oliver Mintzlaff: "No será más barato. No venderemos un jugador por debajo del valor si tiene un contrato por más de un año".

Es por eso que el medio británico ya mencionado señala que los ingleses se habrían retirado de la puja, dejando vía libre al Inter de Milán para que se lance al ataque por uno de los goleadores del momento, lo que facilitaría la llegada de Lautaro Martínez al Barcelona.