El Logroñés se gana el derecho a respirar

Llama la atención cómo algunas de las personas que forman parte del fútbol -jugadores, entrenadores, periodistas, aficionados...- valoran más a un futbolista dependiendo del lugar en el que hayan nacido o del que procedan. Ocurre, muchas veces, con los canteranos españoles y brasileños, por ejemplo: los nacidos en el país americano, en algunas ocasiones, incluso son más que sobrevalorados.

Es por ello que Paulino de la Fuente, que hasta ahora había pasado sin pena ni gloria por LaLiga SmartBank, se bautizó en Las Gaunas como 'Paulinho'. Después de sumar solo 512 minutos hasta el momento, como apuntan los números de ProFootballDB, el santanderino completó un partidazo frente al Mirandés y firmó un triunfo vital para los suyos.

El Logroñés afrontaba la cita después de sumar seis jornadas consecutivas sin vencer y con solo cinco puntos de renta sobre la zona de descenso. Y fue ese el momento en el que apareció 'Paulinho' con un tanto y una asistencia que congeló, con la ayuda de la nieve, al Mirandés.

Solo 65 kilómetros separan las ciudades de Logroño y Miranda de Ebro, por lo que el de este sábado era un choque con aroma a derbi a pesar de que oficialmente no poseyera tal denominación. Un encuentro especial para las aficiones de ambos conjuntos que el tiempo estuvo a punto de estropear: la fuerte nevada provocó la aparición de balsas de aguas en un césped fue instalado en diciembre y que, no obstante, no lució un mal aspecto.

Fueron los rojillos, no obstante, los que comenzaron el partido más enchufados: Iván Martín se topó con la madera en el segundo minuto de juego y el equipo había disfrutado de siete lanzamientos desde el córner en solo 30 minutos. Pero los blanquirrojos, entre suspiro y suspiro, se adelantaron en el electrónico.

Tras una recuperación de balón en la zona de tres cuartos, Andoni López la puso con música desde la olla y 'Paulinho', en el segundo palo, mandó el cuero a la red de primeras. Pero el 1-0 no calmó las aguas en el Mirandés, que le devolvió el equilibrio al electrónico al filo del descanso: Víctor Meseguer, en línea de gol, firmó el empate tras un barullo en el área local.

Volvieron los jugadores al verde de Las Gaunas tras el paso por los vestuarios y, tras un inicio de segunda mitad frío, el hombre del partido apareció pasada la hora de juego para servirle el segundo a Ander Vitoria: 'Paulinho' centró con la menos buena, la defensa 'jabata' se quedó mirando y el '9' blanquirrojo se lanzó en plancha para cabecear a las mallas.

Aún quedaba poco menos de media hora para la conclusión del choque, pero los de Sergio Rodríguez controlaron el ritmo a su antojo. Pablo Trigueros la tuvo en los últimos minutos, pero Unai Medina, providencialmente, le molestó lo justo para provocarle el fallo. Los de José Alberto López comenzaron el 2021 como terminaron el 2020, con una derrota.