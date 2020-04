El Lugo ha hecho "madurar" a Álex López

Álex López, centrocampista del Lugo, ha hecho balance de la temporada que lleva en el conjunto gallego y ha afirmado que ha aprendido y crecido "tanto en lo personal como en lo profesional".

El jugador barcelonés ha disputado 20 partidos (entre Liga y Copa) con el equipo rojiblanco, al que llegó en verano cedido por el Espanyol, con el que jugó la campaña pasada cuatro partidos en la máxima categoría y otros cuatro en la Copa del Rey.

En un vídeo que ha difundido el club gallego en sus redes sociales, Álex López responde a las preguntas que le formularon los aficionados y considera productivo su paso por el Lugo, al que ha aportado dos goles.

"He aprendido mucho, tanto personal como profesionalmente. He conocido una categoría que no conocía y me ha ayudado mucho a crecer; personalmente he madurado y me ha ayudado mucho porque era la primera vez que salía de casa", explica.

López, que no participó en los últimos dos partidos del equipo, señala que "la posición" en la que más le gusta actuar es la de "mediocentro", aunque se ofrece a su entrenador, Curro Torres, a hacerlo donde él le "necesite".

De la plantilla rojiblanca, revela que se lleva "muy bien" con futbolistas como Serge Leuko, Carrillo, Carlos Castro o Borja Domínguez en un vestuario que es "una gran familia".

El centrocampista también agradece el apoyo y el trato de los seguidores del Lugo. "Cuando vamos por la calle no hay ninguna molestia, es un sitio muy tranquilo y en el campo, aunque no se llena, nos animan y nos sentimos acogidos", matiza.

El jugador cedido por el Espanyol anima a la afición porque "seguro que en poco tiempo" vuelven a verse en el Anxo Carro.