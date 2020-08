El Lugo se desmarca de Nico Benegas

Nico Benegas es una opción para el Lugo, pero la entidad española no hará locuras por él. Así lo quiso dejar claro la entidad.

"No existe una negociación por él. Ha sido ofrecido, hemos entablado alguna conversación a través del ofrecimiento y no es un jugador con el que estemos negociando, no es una prioridad absoluta ahora mismo debido a que tenemos tres grandes delanteros", sostuvo el coordinador del área deportiva, Jorge de Cózar.

Benegas, del Club Atlético Defensores de Belgrano, tiene 24 años y juega como delantero centro, posición "bastante bien cubierta", según De Cózar.

"Estamos trabajando en incorporaciones de jugadores de banda, que es donde vemos un déficit ahora mismo", apuntó el responsable deportivo del Lugo.

Del también argentino Matías Vesprini, De Cózar señaló que en los próximos días valorará si el jugador se queda en el equipo gallego o "sale cedido" ya que "varios de Segunda B han pedido su incorporación".