Javi López explicó la ausencia de capitanes en el homenaje a Jarque

Javi López se despidió este lunes del Espanyol con una rueda de prensa en el RCDE Stadium, tras rescindir su contrato y poner fin a 13 años en la entidad blanquiazul, y afirmó que estará "eternamente agradecido" al club, al que considera su familia.

El futbolista, de hecho, señaló que el Espanyol "es lo más importante" de su vida. "Lo pongo a la altura de mi familia", comentó visiblemente emocionado. Además, el lateral derecho agradeció a su esposa la comprensión en los malos momentos. "Sin ti no los hubiera superado", dijo.

Por otra parte, Javi López reconoció que la última temporada fue muy dura para todos. "Veíamos que íbamos hacia abajo y no podíamos salir. No dábamos con la tecla por más reuniones que hacíamos y, al final, se consumó en un día para olvidar. Solo mi familia sabe lo que ha pasado, aunque nos levantaremos con más fuerza", explicó.

El capitán destacó la "infinidad de mensajes y muestras de cariño" que ha recibido en los últimos días. "Me han dicho que cuando uno da todo lo que tiene no se le puede pedir más y yo he dado lo mejor de mí. Muchas veces he antepuesto el club a mi familia y no me ha llegado con eso", reflexionó.

En este sentido, el defensa confesó que se va "feliz" tras haber vivido "una gran historia", aunque reconoció que el descenso es algo que lamentará siempre. "Haber bajado a Segunda División será una espina que me llevaré de por vida como responsable de ello que soy", argumentó.

Javi López, además, quiso aclarar la ausencia de los capitanes en el último homenaje a Dani Jarque: "Se ponía en duda mi compromiso y eso no lo voy a permitir nunca. El respeto a la figura de Dani Jarque es incuestionable. Si no estuvimos en el último homenaje es porque no se dieron las circunstancias por el tema del coronavirus".