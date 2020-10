El Lyon da al Barça hasta el viernes por Depay

El Barça tiene una fecha límite para fichar a Memphis Depay, y no es el 4 de octubre. El Olympique de Lyon ha decidido que, si no llega una oferta buena por el neerlandés antes del viernes, no lo venderá, pase lo que pase.

Al menos, eso es lo que se entiende de las declaraciones de Jean-Michel Aulas, presidente del club galo. "Podemos perder a dos jugadores en los próximos dos días", dijo, críptico, sin explicar a quién se refería.

Porque estos días se está hablando de tres posibles ventas: Memphis Depay, Houssem Aouar y Jeff Reine-Adélaïde. Pero los tres tienen fecha límite: "A partir del viernes por la noche no habrá salidas", señaló Aulas también.

Por tanto, si el Barcelona quiere de verdad a Depay, deberá darse prisa, y no dejarlo todo para el último día. El cierre de mercado tendrá lugar un poco antes a orillas del Ródano, y el Barça ya lo sabe.