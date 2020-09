El Lyon niega que Depay vaya a irse: "¡Qué tontería!"

Depay es una de las mejores bazas del Olympique de Lyon. Y Aulas ha salido al paso a los que colocan al jugador lejos de Francia.

El mandamás del OL escribió en sus redes sociales un mensaje junto a la noticia de un medio francés que apuntaba a la inminente salida de Depay. "Cuántas tonterías en este mensaje derrotista...", publicó Aulas.

Y prometió que el Olympique de Lyon hará todo lo que esté en su mano por tener una plantilla competitiva. "El OL tiene los medios para imponer su estrategia. Queremos tener un muy buen año", continuó.

El FC Barcelona tiene bien apuntado el nombre de Depay. Aulas ha querido mandar este mensaje a los azulgranas por si deciden acercarse a su jugador.

En otras declaraciones recogidas por 'Sport', Aulas ha nombrado directamente al FC Barcelona: "En contra de lo que he leído, no ha habido negociaciones. No creo que al Lyon le interese dejar salir a su capitán tras esta temporada truncada por la Liga de Fútbol Profesional".

"Depay podría haberse ido en agosto, ahora debería quedarse con nostros toda la temporada", concluyó rotundo Aulas.