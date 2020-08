El Lyon se queda sin ir a Europa... ¿y sin dos de sus estrellas?

Tras dar la sorpresa frente a Juventus y Manchester City, el Olympique de Lyon acabó rendido ante la evidencia y no pudo hacer nada para frenar a un Bayern de Múnich que se jugará el título de la Champions League en la gran final frente al Paris Saint-Germain.

La derrota por 0-3, aunque esperada, ha sido dolorosa para un cuadro del Ródano que soñaba con una gloria continental que podía evitar el que ha sido el fin a una magnífica racha en los últimos 24 años.

Y es que la no consecución de la 'Orejona' provocará que, casi un cuarto de siglo después, el Lyon se quede sin jugar en Europa la próxima temporada, algo que afectará seriamente al 'OL' en el apartado económico en unos tiempos muy difíciles por la crisis del coronavirus.

Ello podría casi obligar a la entidad francesa a vender a algunas de sus estrellas y parece que Juninho, el director deportivo del club, ya comienza a dar casi por perdidas a dos de las mismas.

"Habrá salidas, eso seguro, pero no estoy preocupado por ellas. Cuando tienes a jugadores que han hecho una gran competición como la que hemos visto, como Moussa Dembélé y Houssem Aouar... En fin, habrá que tener la misma esperanza para darlo todo la próxima campaña y volver a la Champions", expresó el brasileño en palabras recogidas por 'AS', por lo que deja claro que ambos podrían no seguir formando parte del proyecto liderado por Rudi García.