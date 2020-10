El macedonio que ganó una Champions y se convirtió en pupilo de Mourinho

A pesar de tener 37 años, Pandev parece tener cuerda para rato. El de Macedonia del Norte sigue formando parte del Genoa, un equipo en el que desembarcó en el verano del 2015.

Ya lleva cinco años en la entidad italiana y quizá esta pueda ser su última temporada, ya que el contrato que lo vincula con los 'Rossoblu' finaliza el 30 de junio de 2021.

Se desconoce cuál será su futuro, pero no se puede olvidar su pasado. El macedonio siempre tendrá presente lo que vivió hace ya diez años, una noche inolvidable en Madrid.

Pandev se consagró como campeón de Europa en el Inter de Milán al doblegar al Bayern en la final, un título tan prestigioso que pocos futbolistas han sido capaces de ganar.

Y encima fue protagonista porque tuvo la confianza de José Mourinho, un técnico con el que mantiene una buena relación. Y es que llegó gracias a él a la disciplina 'nerazzurra' tras un litigio con la Lazio, que lo apartó del equipo tras un frustrado traspaso al Zenit.

Por eso, el atacante siempre estará agradecido al luso. De hecho, 'The Special One', una vez tomaron diferentes caminos, le dedicó estas palabras: "Siempre estaré agradecido a Goran. Me sentí muy cercano a él y por eso siempre voy a desearle lo mejor".