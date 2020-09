"¿El Madrid? Al campeón hay que respetarlo siempre"

El Real Madrid visita este sábado el estadio Benito Villamarín en el que será un choque de alto voltaje entre el campeón y un equipo bético que no sabe lo que es perder todavía en este inicio.

El futbolista Tello ha concedido una entrevista al diario 'AS' en la que ha repasado cómo está el equipo verdiblanco y lo que opina de este Real Madrid que solo ha anunciado bajas en el mercado de fichajes.

"Mejor no se nos puede presentar el partido, pero es el Madrid y hay que hacerlo todo perfecto y al 100% para sacar algo. No hemos encajado goles y eso nos da más confianza", afirmó.

"Cualquier jugador se crece ante el Madrid porque es un club grandioso y siempre gusta jugar contra ellos. Sabemos de lo que es capaz y no ha cambiado mucho, pero viene de ganar la Liga y al campeón hay que respetarlo siempre", continuó el extremo, que no ve importante que el equipo de Zidane no se haya reforzado en esta ventana de transferencias o, al menos, de momento.

El atacante explicó que la plantilla ha sufrido un cambio de mentalidad para bien con la llegada de Manuel Pellegrini al banquillo: "Hay que meternos en la cabeza ganar. Pellegrini tiene mucha experiencia y se nota su peso y sus ideas a la hora de que el equipo las plasme en el campo. Es consciente de lo que puedo darle y habló conmigo en pretemporada".

Sobre si el Betis se ilusiona con pelear este año por los puestos europeos, Tello aseguró que es muy pronto y que lo mejor es no ponerse objetivos. "La clave es no marcarnos una meta y el tiempo ya lo dirá", concluyó.