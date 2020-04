"¿El Madrid? Aún no he comenzado a dar clases de español"

Media Europa le sigue la pista a Van de Beek. El jugador ha firmado un gran curso con el Ajax y todos sueñan con tenerle en sus filas.

De momento, Van de Beek no se moja con respecto a su futuro. En la revista 'Helden' le preguntaron por su próximo destino y el jugador no dio demasiadas pistas. "Mi sentimiento debe ser positivo para irme a un club. No es sólo que me quieran, también tengo que encajar con el sistema de juego", dijo.

Eso sí, quiso dejar claro que solo se irá del Ajax si un club le ofrece un papel portagonista. "Por supuesto, también quiero saber los minutos que me van a dar...", expresó.

Le preguntaron directamente por la posibilidad de irse al Real Madrid y no descartó esa idea, aunque tampoco se lo plantea de momento. "Jugar al sol siempre es agradable... pero no, todavía no he comenzado a tomar clases de español", dijo. "Todavía no he dado mi 'sí' a nadie, todo sigue abierto. Sé lo que tengo aquí, en el Ajax soy querido y quiero al Ajax", añadió.

Van de Beek, mientras tanto, sigue siendo uno de los nombres en la agenda 'merengue'. Habrá que ver si los blancos se lanzan a por el futbolista del Ajax en la próxima edición del mercado.