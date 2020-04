El Madrid baraja dos posibles soluciones para sus abonados

Eibar, Valencia, Mallorca, Getafe, Alavés y Villarreal son los seis equipos que quedaban por visitar el Bernabéu esta temporada. No lo harán, bien por una suspensión definitiva, bien porque el Madrid jugará en Valdebebas, pero lo que es seguro es que, de jugarse, esos partidos se disputarán a puerta cerrada.

Eso implica que los socios abonados se quedarán sin ver seis de los 18 partidos por los que pagaron un buen dinero en su momento. Según 'AS', Real Madrid estudia dos posibles formas de compensarles por ello.

La primera forma sería la del reembolso directo de la parte proporcional del abono. Se haría por transferencia bancaria y sería la manera más sencilla de dar carpetazo a este problema.

La otra solución es negociar con esos 61.000 socios abonados un descuento para la renovación del abono de la próxima temporada. Dicho descuento debería ser igualmente proporcional, lógicamente.

El problema de esta segunda solución es que nadie garantiza a día de hoy que no se vaya a comenzar la siguiente temporada también jugando a puerta cerrada. Ese hecho quizá eche para atrás la renovación de muchos abonados.

No hay muchas más opciones, puesto que el ignorar el problema y no compensar a los abonados no debería ser en ningún caso una opción, pues eso arruinaría la imagen del Madrid de cara a su propia afición.

Finalizar el campeonato (o no hacerlo) será un golpe a las arcas de los clubes, pues dejarán de ingresar el dinero de las entradas (pues de jugarse, se hará sin público), y además deberán compensar a los socios por ese hecho.