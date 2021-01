El Madrid CFF-Barça se aplazó y Jenni Hermoso explotó en las redes

Jenni Hermoso no entiende que el Barcelona tuviera que viajar a Madrid de cara a su partido de esta jornada en Liga con el temporal que ha estado azotando toda España. Criticó esta falta de previsión por parte de la organización del campeonato en sus redes sociales.

"Pensarían: 'estas chicas de Barcelona que vayan a ver a Filomena, que si no, hasta dentro de otros 12 años, no la podrán ver decerca'. Pues no, no entendemos cómo se nos permitió viajar. Venga, 2021, animemos a que todo se haga un poco mejor", escribió.

El mensaje no tardó en hacerse viral en Twitter con muchas respuestas de aficionados que estaban de acuerdo con ella. El encuentro, de hecho, acabó aplazado por el mismo motivo por el que la futbolista se estaba quejando. En el campeonato masculino, ocurrió algo parecido.

Los problemas a la hora de desplazarse para jugar como visitante han sido comunes a otros conjuntos. El Rayo Vallecano, de Segunda División, por ejemplo, tuvo que darse la vuelta en su travesía hacia Burgos para jugar contra el Mirandés por las inclemencias del tiempo.