El Madrid coloca la lupa sobre Haaland

Durante el tiempo que ha durado el parón se ha hablado mucho del futuro de Haaland. El delantero de moda ha brillado en sus primeros pasos en el Borussia y el Madrid lo tiene en su agenda, al igual que a Mbappé.

No hay mejor sueño para el madridismo que ver a un equipo de jóvenes estrellas en la temporada 2021-222, puesto que en este verano será imposible abordar fichajes de semejante tamaño.

Habrá que esperar, pero no sin trabajar. Como contó 'Mundo Deportivo', el Real Madrid seguirá desde cerca la evolución y los pasos del jugador noruego en la Bundesliga, a fin de continuar sacando informes sobre su fútbol y sobre lo que puede aportar en un futuro a la casa blanca.

De continuar con la falta de gol en el ataque, el Madrid tendrá que buscar a un 'killer' que ayude a Benzema y ese quieren que sea Haaland, tanto como si hay que ser muy pacientes. El año que viene, precisamente, tendrá una cláusula de 75 millones de euros, cantidad posible para el Madrid si se nivelan los ingresos en los próximos meses.

Este sábado vuelve a arrancar la Bundesliga y Haaland es una de las principales atracciones. Desde ya tiene sobre él la lupa del Real Madrid, mientras que el atacante se centra en hacer lo mejor posible su trabajo.

"Pienso en hacer mi trabajo, que es lo que más me gusta. Me centro solo en eso. No veo el momento de que llegue el sábado y pueda jugar mi primer derbi del Ruhr. He jugado otros derbis, pero nunca uno como este y nunca en estas condiciones", dijo el futbolista en 'Sky'