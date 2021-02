"El Madrid debería plantearse vender a Hazard"

Eden Hazard se lesionó de nuevo. Desde que llegó al Bernabéu, el atacante ha visto frenada su carrera una y otra vez por el tobillo. Y eso ha hecho que en el Madrid se pregunten qué hacer con él.

Dimitar Berbatov dijo a 'Betfair' que lo mejor es darle salida. "El Real Madrid debería plantearse su venta. Ha tenido un montón de lesiones desde que llegó a España y eso ha evitado que pueda mostrar aquel fútbol brillante que tenía en el Chelsea. Si fuera algo ocasional... pero es que se lesiona una y otra vez", apuntó.

Además, cree que hay algo más. "Cuando se recupera, luego rinde por debajo de lo esperado. Eso es señal de que hay algún otro problema que le afecta", profundizó.

"¿Podrá recuperar otra vez aquella forma que tenía y demostrar que el dinero que invirtió el Real Madrid fue una decisión acertada? Es verdad que Hazard acaba de cumplir 30 años y que puede aún tener margen para dar mucho, pero esta pregunta es la verdadera clave en todo este asunto y, por ahora, la respuesta es 'no'. Hazard aún no ha demostrado nada de eso, así que no sería una sorpresa que se pudiera marchar en verano", opinó.

En cuanto a la situación deportiva del Madrid, Berbatov no cree que esté en crisis: "Yo no veo al Real Madrid entrando en una espiral parecida a la que ha pasado el United durante varias temporadas después de la retirada de Sir Alex FergusoN. El club tiende a resolver sus problemas muy rápido y la temporada pasada ya ganaron LaLiga. Además, en esta aún no han dicho su última palabra en Europa".

Declinó entrar en la comparación Cristiano-Messi. "Yo no voy a entrar en discusiones tan aburridas. Yo prefiero disfrutar a ambos, gozar con su magia", apuntó.

Sobre CR7 dijo que en el Bernabéu seguro que hay quien le extraña: "Estoy seguro de que en el Madrid siguen echándole de menos. Cumple 36 años, edad en la que muchos están ya pensando en retirarse, pero él está en una condición física brutal. ¿Si eso hace que sea mejor que Messi? Ahí no entro".

Por último, animó al resto de futbolistas del mundo a entrar en la lucha con Messi y Cristiano. "Me encantaría que alguno de los jóvenes aceptara el reto y echaran la puerta abajo para hacerse con su trono, pero por ahora no hay nada".