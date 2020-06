El Madrid dejará a sus cedidos acabar la temporada

La prórroga de la cesión de Ceballos marca el camino al resto de futbolistas prestados por el Real Madrid. El conjunto blanco no se opondrá a extender los préstamos su los clubes lo reclaman para terminar la temporada.

Odriozola, en el Bayern de Múnich, Odegaard, en la Real Sociedad, Kubo, en el Mallorca, Reguilón, en el Sevilla, Vallejo, en el Granada, Lunin, en el Oviedo, Luca Zidane, en el Racing de Santander, Óscar Rodríguez, en el Leganés, Borja Mayoral, en el Levante, Soro, en el Zaragoza, y De Frutos, en el Rayo Vallecano, son, además de Ceballos, en el Arsenal, los 12 jugadores que el Madrid tiene cedidos por Europa.

No repescará a ninguno de ellos, dice 'AS'. Solo a Achraf, quien jugará su último partido de la temporada con el Borussia este fin de semana.

No se opondrá el Madrid por varias razones. La principal, que no podría inscribirlos para terminar el curso. La FIFA premitió que se prorrogasen, si las partes querían, las cesiones, a cambio de que los clubes de origen no pudieran inscribirlos en caso contrario para teminar la temporada pasado el 1 de julio.

Es decir, que si alguno de los clubes que tiene a jugadores del Madrid en calidad de cedido no tiene intención de prorrogar el préstamo, este se irá de vacaciones, salvo que quiera entrenarse con el primer equipo, claro está.