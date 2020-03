El Madrid-Eibar podría ser a puerta cerrada

El coronavirus tiene encendidas las alarmas y en la Comunidad de Madrid se han adoptado medidas como la de suspender los colegios y las clases universitarias durante 15 días.

Es por eso que el partido entre el Real Madrid y el Eibar corre el riesgo de ser a puerta cerrada, una decisión que no sería nada extraña después de saber estas medidas que se están adoptando por el coronavirus en España y en su capital.

Según informó el diario 'Mundo Deportivo', el Real Madrid se encuentra a la espera de que se confirme o no el partido a puerta cerrada, que será conforme se analicen los informes de sanidad de las distintas comunidades.

El club blanco aceptará el jugar sin público en una jornada en la que podrían verse afectados unos partidos sí y otros no. Al margen, el Madrid está concentrado en recuperar ese liderato que perdió en la visita al Betis, que se saldó con una derrota, y que ha hecho que el equipo de Zidane no pueda permitirse otro tropiezo sea o no a puerta cerrada.