El Madrid, elegido mejor club del siglo

Uno de los equipos más laureados de la historia es el Real Madrid. El conjunto blanco, elegido como mejor club del Siglo XX por la FIFA, se ha hecho con el nuevo galardón que ha concedido Globe Soccer.

El equipo 'merengue' ha sido elegido como mejor equipo del siglo (periodo 2001-2020) y Emilio Butragueño, director de relaciones instituciones, subió al estrado para recoger el premio.

"Uno de nuestros primeros valores es el trabajo. Queremos compartir este premio junto a todos aquillos que son partes del Real Madrid. Jugadores, ex jugadores, entrenadores y por supuesto nuestros fans", afirmó.

De esta forma, el Madrid, que cerrará el 2020 ante el Elche, consigue una nueva distinción. A partir de ahora, el conjunto blanco deberá defender su corona con uñas y dientes.

With remarkable numbers and record victories, Real Madrid is crowned CLUB OF THE CENTURY 2001-2020 by Globe Soccer Awards#RealMadrid #HalaMadrid #globesoccer @realmadrid @dubaisc pic.twitter.com/ygCPdHYLnv